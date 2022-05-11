Нацгвардия впервые озвучила свои военные потери

Руководство Нацгвардии Украины впервые озвучило потери НГУ в войне: погиб 501 гвардеец. Об этом на брифинге рассказал начальник оперативного управления штаба управления Нацгвардии Алексей Надточий, сообщает Корреспондент.

По словам﻿ Надточия, с 24 февраля по 11 мая погиб 501 военнослужащий Национальной гвардии Украины, ранения и травмы получили 1 697 нацгвардейцев.

Наточий также сообщил, что Нацгвардия принимает участие в операциях в Донецком, Слобожанском, Южнобужском районах и восточной части Таврического операционного района и прикрывает границу с Беларусью.