Генсек ООН настаивает на переговорах с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что его визит к президенту России Владимиру Путину был правильным, поскольку для поиска решений необходимо иметь дело с теми, кто создает проблему или может ее решить.﻿ Об этом Гутерреш сказал в среду на пресс-конференции в Вене, сообщает Европейская правда.

"Есть полный смысл говорить с руководителем Российской Федерации; есть смысл говорить с любыми другими заинтересованными сторонами в нынешнем кризисе" , – цитирует CNN его слова.

Генсек ООН заявил, что встреча с Путиным дала конкретные результаты и привела к эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

"Я думаю, что жизнь, которая была спасена мирным жителям, находившимся в бункерах Мариуполя, заслуживают того, чтобы я встречался с кем-либо в любой части мира, не сомневаясь в том, что это правильно" , - сказал Гутерреш, отвечая на вопросы журналистов, был ли его визит в Москву правильным решением.

Генсек ООН выступал на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который в апреле стал первым лидером Европейского Союза, встретившимся с Путиным после начала полномасштабной войны.

Гутерреш встретился с Путиным в Москве в конце апреля, прежде чем отправиться в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и посетить Бородянку. Во время его пребывания в Киеве Россия нанесла ракетный удар по украинской столице.