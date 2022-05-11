Парламент Чехии признал преступления РФ в Украине геноцидом

Сенат Чехии (верхняя палата парламента) признал преступления российской армии в Украине геноцидом украинского народа. Об этом написал в Twitter посол Украины в Праге Евгений Перебийнис, сообщает Новое время.

Чешский Сенат решительно осудил жестокую агрессивную войну России против Украины, многочисленные военные преступления страны-агрессора и потребовал от России немедленно вывести войска из Украины, начать уважать ее территориальную целостность и суверенитет в международно признанных границах, а также уважать международное гуманитарное право.

"[Сенат ПЧР осуждает] этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психологическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает системно и масштабно, что является проявлениями геноцида против украинского народа" , — подчеркивается в постановлении.

Также верхняя палата парламента Чехии поддержала путь Украины в Евросоюз, предоставление ей статус кандидата на членство в ЕС и призывает правительство страны продолжить ускоренную поставку военной техники Украине, в том числе тяжелого вооружения.

Накануне, 10 мая, Сейм Литвы признал Россию террористическим государством.

Российские оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам (больницам, школам, детским садам). Россияне блокируют населенные пункты, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и признали мировое сообщество сделать то же самое.