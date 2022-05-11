В Украине появится премия Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увековечении памяти первого президента Украины Леонида Кравчука, о смерти которого стало известно 10 мая. В нем Зеленский поручил учредить премию Кравчука.﻿ Об этом говорится в сообщении на сайте президента, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Среди мер, непосредственно относящихся к захоронению Кравчука, Зеленский поручил Кабмину учредить "именную государственную стипендию за особые достижения в сфере государственного управления".

"Решить в установленном порядке вопрос о финансировании указанных мер" , - говорится в документе, подписанном президентом 11 мая.

Как сообщалось, первый президент Украины Леонид Кравчук скончался 10 мая. Ему было 89 лет. Кравчук продолжительно болел.