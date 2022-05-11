МО РФ обвинило Pfizer и Moderna в разработке биооружия

В России заявили, что американские производители вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологическую деятельность США в Украине. Об этом пишут росСМИ , ссылаясь на слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, сообщает Корреспондент.

"Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов" , - заявил Кириллов.

По его словам, идеологами военно-биологической деятельности США в Украине являются лидеры Демократической партии. Законодательную базу, уточнил Кириллов, для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти США.

"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead" , - заявил Кириллов.

Он также заявил, что к военно-биологической деятельности вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является "сокрытие деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала"