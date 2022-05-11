Минобороны: американские гаубицы M777 уже применяются на фронте

Украинская армия уже применяет на фронте американские гаубицы 155-го калибра M777. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Новое время.

"Украина начала получать современную тяжелую техники западных образцов … На фронте, кроме Javelin и Stinger, уже применяются американские гаубицы 155-го калибра. Продолжается процесс поступления западной бронетехники и другого оружия. Три месяца назад это считалось еще невозможным" , — сказала она во время брифинга в Медиацентре.

Она добавила, что Украина работает над увеличением и ускорением темпов получения оружия. Также, по ее словам, впереди украинскую армию ожидает «чрезвычайно сложный период», а благодаря большому запасу советской техники оккупанты могут вести «долгую и интенсивную войну».

"Россия фактически сейчас загоняет себя в ситуацию, когда не сможет победить в войне ресурсов. Но пока западное оружие дойдет, чтобы обеспечить наше преимущество, пройдет определенное время" , — подчеркнула она.

Telegram-канал Оперативный ВСУ показывал использование американской гаубицы на фронте.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что США уже передали Украине более 85 из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине.