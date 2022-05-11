Крупнейшая мировая сеть по торговле бриллиантами отказалась от камней из РФ

Крупнейшая мировая сеть по торговле бриллиантами отказалась от камней из РФ

Крупнейший мировой сервис по торговле драгоценными камнями RapNet перестал торговать бриллиантами из РФ – запрет будет касаться всех камней, поставленных из РФ после 24 февраля, а также тех, которые изготовлены из российского сырья.﻿ Об этом говорится в заявлении платформы, сообщает Экономическая правда.

"RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила доступ к российским бриллиантам в своей сети. Запрет распространяется на все бриллианты, поставленные из России после 24 февраля 2022 года, и включает шлифованные бриллианты, изготовленные за пределами России из российских необработанных алмазов", - объяснили в компании.

Запрет также распространяется на алмазы компаний, на 50% и более принадлежащих находящимся под санкциями компаниям.

Такое решение объяснили санкциями США против российской компании АЛРОСА - крупнейшего в мире производителя алмазов.

"Санкции против России кардинально меняют цепочку поставки алмазов. Покупатели хотят уверенности в источнике их бриллиантов. Этические соображения выходят за пределы юридических требований, поскольку покупатели отказываются от российских бриллиантов, ограненных за пределами России. Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в центры огранки, и потому вероятный дефицит природных алмазов перед сезоном праздников", - сказал глава Rapaport Group Мартин Рапапорт.

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