Крупнейшая мировая сеть по торговле бриллиантами отказалась от камней из РФ

Крупнейший мировой сервис по торговле драгоценными камнями RapNet перестал торговать бриллиантами из РФ – запрет будет касаться всех камней, поставленных из РФ после 24 февраля, а также тех, которые изготовлены из российского сырья.﻿ Об этом говорится в заявлении платформы, сообщает Экономическая правда.

"RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила доступ к российским бриллиантам в своей сети. Запрет распространяется на все бриллианты, поставленные из России после 24 февраля 2022 года, и включает шлифованные бриллианты, изготовленные за пределами России из российских необработанных алмазов" , - объяснили в компании.

Запрет также распространяется на алмазы компаний, на 50% и более принадлежащих находящимся под санкциями компаниям.

Такое решение объяснили санкциями США против российской компании АЛРОСА - крупнейшего в мире производителя алмазов.