США призвали РФ разблокировать украинские порты
Государственный департамент США призвал Россию прекратить блокаду Черного моря и не провоцировать глобальные продовольственные проблемы срывом экспорта из Украины. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.
"Украина - критически важный экспортер сельскохозяйственной продукции и ключевое звено в глобальной системе снабжения продовольствием. Блокада России не дает вывозить эти товары, создавая угрозу недоедания и голода для миллионов людей во всем мире. Блокада должна прекратиться", - заявил он.
Как сообщалось, уже ряд стран – Литва, Германия, Румыния, Канада – помогают Украине наладить новые пути экспорта после того, как привычные маршруты через море стали недоступными.