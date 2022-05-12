UniCredit начал переговоры о продаже российской "дочки"

Один из крупнейших итальянских банков UniCredit начал предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения после обращения заинтересованных покупателей, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что ряд финансовых учреждений и компаний, которым необходима банковская лицензия, обратили внимание на UniCredit. После одного из обращений начались предварительные переговоры с потенциальными российскими покупателями, не попавшими под западные санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников.

UniCredit, австрийский Raiffeisen Bank International AG и французский Societe Generale SA входят в тройку крупнейших западноевропейских кредиторов в России.

Ранее SocGen согласился продать свое подразделение "Росбанк" группе компаний "Интеррос" самого богатого человека РФ, олигарха Владимира Потанина – банковская группа при этом понесла потери в 3 млрд евро. Raiffeisen также заявил, что в группу обратились "непрошенные покупатели".

Собеседники Bloomberg отмечают, что исполнительный директор группы Андреа Орсель хочет извлекать прибыль от любой транзакции и исключает соглашения, которые приведут к дальнейшему удару по капиталу банка.

Предшествующий этап переговоров означает, что они могут оборваться в любой момент. Помимо продажи банк продолжает рассматривать и другие варианты – в частности, выход в рамках срочного пересмотра бизнеса.

UniCredit имеет в РФ 4 тыс. сотрудников, 2 млн клиентов и 70 отделений. Максимальные потери от операций в агрессоре достигают 7,4 млрд долл. – это один из самых высоких показателей среди работающих в РФ западных банковских групп.

Напомним, итальянский банк UniCredit создал резерв в размере 1,3 млрд евро из-за возможных потерь в России. ﻿﻿Западные банки с крупнейшими активами в РФ, управляющие 57,2 млрд долл. в России, рассматривают три возможных пути осторожного выхода из страны-агрессора.

