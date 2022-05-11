В Пентагоне не увидели у Путина желания воевать с НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин не желает конфликта с НАТО. Такой вывод сделал сегодня глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления перед законодателями Палаты представителей.﻿ Ссылаясь на Twitter-акаунт журналиста Джеффа Селдина, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, если Россия решит напасть на кого-то из членов НАТО, это сразу изменит правила игры.

"Если посмотреть на расчеты Путина... Мое мнение таково, что Россия не хочет тягаться НАТО" , - заявил Остин.

Как отметил глава Пентагона, в НАТО насчитывается 1,9 млн военнослужащих. В то же время Альянс обладает самыми передовыми возможностями в военной сфере. Если Россия решится, это сразу перерастет в "другой вид соперничества".

Следом за Остином, вопрос прокомментировал и генерал Марк Милли. Он отметил, что НАТО способно ответить на любую форму или способ эскалации, в том числе и со стороны России.