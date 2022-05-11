В Москве посольство Польши облили красной краской

Здание у входа в посольство Польши в России облили красной краской. В Сети появилась запись происшествия. Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что табличку с эмблемой залили красной жидкостью.﻿ Со ссылкой на польские СМИ, пишет Евгений Прокопенко, РБК-Украина.

На видео, опубликованном в сети, видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской доску на одном из домов.

Место, которое видно на записи - это один из входов в посольство в Москве.

Информацию подтвердил представитель Министерства иностранных дел Лукаш Ясина

"Посол ждет приезда полиции. Табличку с гербом Республики Польша помыли" , - рассказал Ясина.

"Мы будем ожидать от российской стороны разъяснение этого вопроса и установления виновных" , - сказал в интервью журналистам заместитель главы польской дипломатии Марцин Пшидач, который находится с визитом в Вашингтоне.

Напомним, российского посла в Польше Сергея Андреева облили краской во время акции у мавзолея советских воинов в Варшаве. Ему пришлось покинуть место в сопровождении полиции.

Позже Министерство иностранных дел России после нападения на российского посла потребовала от Польши "немедленно" организовать возложение цветов до мавзолея в Варшаве. МИД также заявил о необходимости обеспечить безопасность церемонии.