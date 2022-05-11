Зеленский рассказал о ленд-лизе для Украины

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за подписание законопроекта о ленд-лизе для Украины 9 мая, сообщает Новое время.

Глава государства напомнил, что программа ленд-лиза была одним из ключевых предпосылок для победы союзников во Второй мировой войне и кардинально изменила расстановку сил в Европе.

"Это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, решение и за такой символизм, потому что мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем 80 лет назад" , — сказал Зеленский.

Президент добавил, что, хотя формально ленд-лиз (поставка Украине всего необходимого для обороны) — как бы заем, но по сути «это настолько выгодно, что называть его так некорректно». Благодаря программе Украина получит доступ к современному оружию, боеприпасам и оборудованию и не должна будет искать способы оплаты, а президенту США теперь не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он передает, что ускорит поставки.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.