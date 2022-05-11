Украина предложила обменять военных из "Азовстали" на военнопленных россиян

Украина предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, которые находятся на Азовстали в Мариуполе, на пленных военных РФ. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, сообщает Корреспондент.

"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются" , - отметила﻿ она.

По словам Верещук, по состоянию на данный момент военным путем деблокировать Азовсталь невозможно.

"Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно" , - заявила вице-премьер.

Она отметила, что правительство прорабатывает разные варианты спасения украинских военных.