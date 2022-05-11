Президент Финляндии ответил Кремлю на вступление в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что возможное вступление Финляндии в НАТО не будет представлять угрозы для России, а в Кремле должны понимать, что сами подтолкнули Хельсинки к такому решению после десятилетий нейтралитета.﻿ Об этом пишут финские СМИ, сообщает Европейская правда.

Саули Ниинисте заверил, что потенциальное членство Финляндии в НАТО не будет представлять угрозы для России.

"Мы думаем, как защитить нашу страну. Если мы хотим позаботиться о максимальной безопасности - это значит максимизировать нашу оборону. Никому не может навредить то, что кто-то хочет защитить себя. По-моему, в этом вопросе все просто: мы добавляем к собственной безопасности , но не отбираем ничего ни у кого" , – сказал президент на совместной пресс-конференции с премьером Британии Борисом Джонсоном.

Также он резко прокомментировал вероятное возмущение России по поводу решения Финляндии подать заявку на вступление в НАТО.

"Россия долго говорила, что внеблоковость Финляндии и Швеции способствует стабильности в Балтийском море. Однако в конце прошлого года они заявили, что Финляндия и Швеция не могут присоединиться к НАТО. И это изменило ситуацию. Мы и Швеция были внеблоковыми по собственному выбору. Но такими заявлениями РФ попыталась заявить, что мы не можем сами что-то решать. Это большое изменение, это заставило нас задуматься" , - отметил президент.

Он добавил, что 24 февраля окончательно изменило картину, потому что стало ясно, что Россия способна просто напасть на своего соседа.

"Потому если спрашивать, как Россия расценит вступление Финляндии в НАТО… Если бы это произошло, я бы ответил, что они подтолкнули к этому сами. Пусть посмотрят в зеркало" , - сказал президент.

Напомним, Финляндия и Швеция на последнем этапе принятия решения о подаче заявок на вступление в НАТО. По информации СМИ, решение может быть принято 15 мая.

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.