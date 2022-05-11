Палата представителей США утвердила порядок реализации санкций против РФ

Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект, касающийся соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, введенных в отношении России и Беларуси. В поддержку инициативы высказались 418 конгрессменов, два проголосовали против.﻿ Об этом, со ссылкой на телеканал C-SPAN, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату. В случае одобрения верхней палатой инициатива поступит на подпись президенту страны.

Как отмечается в распространенных ранее пояснительных материалах к законопроекту, санкции Вашингтона, действующие в отношении РФ и Белоруссии, обычно требуют их соблюдения "физическими и юридическими лицами США" . Однако существует "неопределенность относительно того, в какой степени" их должны соблюдать зарубежные дочерние структуры американских финансовых учреждений.

Данный законопроект, "призван разъяснить этот вопрос и гарантировать, чтобы все составляющие финансовых учреждений США соблюдали соответствующие санкции против России и Беларуси" .

Палата представителей также приняла законопроект, согласно которому американские чиновники должны препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях, касающихся работы некоторых международных организаций.