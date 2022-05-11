Ермак: Зеленский планирует выступить в Стэндфорде в конце мая

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить в Стэнфордском университете в конце мая. Международные гарантии безопасности поездки Украине предоставят Соединенные Штаты.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Он также отметил, что провел очередной разговор с директором Института международных исследований Фримана-Спогли Майклом Макфолом, который координирует международных экспертов в вопросе наложения на РФ новых санкций.

Основное внимание сейчас - это санкции в отношении руководства России и приближенных к власти российских олигархов. Недавно группа Макфола-Ермака представила Дорожную карту по энергетическим санкциям против России.