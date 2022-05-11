В Конгрессе США одобрили проект об облегчении долгового бремени Украины

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду принял законопроект, нацеленный на оказание помощи Украине в обслуживании и сокращении ее внешнего долга. Также он поможет привлечь денежную помощь из-за рубежа на льготных условиях. ﻿Об этом, со ссылкой на телеканал C-SPAN, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Данную инициативу поддержали 362 конгрессмена, 56 высказались против. Ее приняли наряду с пакетом антироссийских законопроектов, предусматривающих введение различных санкций в отношении Москвы.

Автором законопроекта, призванного оказать Киеву содействие в облегчении долгового бремени, является Хесус Гарсиа (демократ от штата Иллинойс). Выработанная им инициатива предусматривает, что представители США в "каждом международном финансовом институте" будут добиваться "немедленной приостановки всех платежей по обслуживанию долга" , который Украина имеет перед такой организацией.