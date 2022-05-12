Президент Еврокомиссии: Россия сегодня самая прямая угроза мировому порядку

Россия является сегодня самой прямой угрозой мировому порядку из-за варварской войны против Украины и ее тревожного пакта с Китаем, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисида, пишет The Guardian.

Фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель находятся в Японии для переговоров, которые касались вторжения России в Украину, а также растущей озабоченности по поводу роли Китая в Азии и за ее пределами.

"Вторжение России в Украину касается не только Европы, но и потрясает основу международного порядка, включая Азию. Этого нельзя допустить" , — сказал Кисида, правительство которого присоединилось к жестким санкциям в отношении Москвы, в том числе по энергетике.

На повестке дня также стояла все более жесткая позиция Пекина в Азии, поскольку ЕС стремился играть более важную роль в противостоянии с Китаем.

"Наше сотрудничество по Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по поводу более напористого Китая" , — сказал Мишель.

Япония ввела санкции против российских предприятий и чиновников, направила Украине гуманитарную и финансовую помощь и присоединилась к обязательству G7 о поэтапном отказе от российской нефти или ее запрете.

Однако, Япония воздержалась от мер по газу из-за своей зависимости от импорта энергоресурсов.