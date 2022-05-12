Курс биткоина резко упал

Курс биткоина упал до $27 106 за монету. Распродажа криптовалют и акций продолжается, сообщает Новое время.

Курс биткоина упал ниже $28 000 на фоне продолжающейся распродажи криптоактива, свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на утро 12 мая кур криптовалюты составляет $27 106 за монету. Суточное падение составляет 14.38%.

Курс криптовалюты обвалился вместе с акциями после того, как Бюро статистики труда сообщило, что потребительские цены за апрель подскочили на 8,3%, что оказалось немного выше ожиданий экономистов, пишет CNBC.

На прошлой неделе биткойн вырос до недавнего максимума в $40 000, но на следующий день быстро развернулся и с тех пор неуклонно достигает новых минимумов.

Напомним, что 9 мая биткоин обновил минимум за 22 месяца — курс опустился ниже отметки в $32 700, достигнув уровней лета 2021 года.