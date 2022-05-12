Награда The Atlantic Council: Зеленский позвал иностранцев в Украину

Украинский народ, отстаивающий свободу в борьбе с российскими оккупантами, получил награду The Atlantic Council "За выдающееся лидерство". Президент Владимир Зеленский, комментируя эту награду, сказал, что убежден в том, что мужество является национальной чертой характера украинцев, и люди не жалеют себя ради других.

Об этом он заявил во время выступления на церемонии вручения награды, сообщает пресс-служба﻿ Офиса президента Украины.

"Мы вместе с героями Украины — матерями и отцами, сыновьями и дочерьми, молодыми и пожилыми, живыми и погибшими — сегодня и в грядущие дни. Вместе со всем миром мы присоединяемся к их гордому лозунгу: Слава Україні! Героям Слава! Слава Украине! Слава ее героям!" — отметили на церемонии награждения The Atlantic Council.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на мероприятии с речью после объявления о награде.

"От имени всех украинцев я благодарю вас за эту награду. Удостоить ее весь украинский народ правильно и справедливо, ведь мужество — это наша национальная черта характера. Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев" , — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что за смелостью и мудростью украинского народа стоят тысячи реальных историй, имен и подвигов.

"Мир должен слышать и знать о них, иметь об украинском народе четкое представление и понимание. В первую очередь, мы — народ лучших защитников. Это наши Сухопутные войска, Воздушные и Военно-Морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, Нацгвардия, разведка, пограничники, бойцы территориальной обороны" , — добавил он.

Зеленский рассказал о военных, которые погибли, защищая страну от войск РФ после полномасштабного вторжения. Он также вспомнил защитников острова Змеиный и Мариуполя, а также медиков, украинских детей и предпринимателей, которые держат экономический фронт.