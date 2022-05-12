ОВА: в Запорожской области оккупанты занимаются мародерством
Российские оккупанты мародерят в Мелитопольском районе. Об этом, со ссылкой на Запорожскую ОВА, сообщает Новое время.
По данным ведомства, оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное.
Кроме того, россияне разграбили и базы ООО Автомагистраль-Юг в городах Мелитополь и Токмак и в селе Новополтавка.
ОВА добавляет, что оккупантами также разграблена производственная база ООО Дорожное строительство Альтком.