ОВА: в Запорожской области оккупанты занимаются мародерством

Российские оккупанты мародерят в Мелитопольском районе.﻿ Об этом, со ссылкой на Запорожскую ОВА, сообщает Новое время.

По данным ведомства, оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное.

Кроме того, россияне разграбили и базы ООО Автомагистраль-Юг в городах Мелитополь и Токмак и в селе Новополтавка.

ОВА добавляет, что оккупантами также разграблена производственная база ООО Дорожное строительство Альтком.