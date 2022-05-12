Канада организует еще три авиарейса из Польши для беженцев из Украины

Канада организует еще три чартерных рейса для украинских беженцев, которые сейчас находятся в Польше. Об этом, со ссылкой на CBC News, сообщает Корреспондент.

По словам неназванного канадского чиновника, самолеты вылетят из Варшавы и направятся в города Виннипег (23 мая), Монреаль (29 мая) и Галифакс (2 июня).

По подсчетам, предоставленным Radio-Canada, в Канаду смогут прилететь около 900 украинцев, по 300 человек на рейс.

Оттава договорилась с частным перевозчиком о проведении перелетов и оплатит счет. По словам источника, места в самолетах будут распределяться бесплатно в порядке живой очереди.

Зарезервировать место смогут только граждане Украины, получившие визу в рамках нового Разрешения на поездки в чрезвычайных ситуациях между Канадой и Украиной (AVUCU). Владельцы такой визы вскоре получат на свой электронный адрес письмо с инструкцией о регистрации в очередь на рейс.

По прибытии в Канаду украинцам, у которых нет места для проживания, будет предложено бесплатное размещение до 14 дней.

С 17 марта по 4 мая Канада уже одобрила 91 500 заявлений украинцев и их родственников в рамках механизма AVUCU. Всего за тот же период было подано 204 тысячи заявок.