"Нафтогаз" объявил цену на газ для населения с мая

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не меняет цену на газ для своих клиентов с мая. Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компаний будут автоматически продлены, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-службу "Нафтогаза".

Таким образом, цена газа для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" останется на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 апреля рассказал, что цены на газ для населения останутся без изменений.