СБУ заявила о предотвращении теракта в Запорожье

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя, сообщила﻿ пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

"Взрывное устройство изготовил самостоятельно и замаскировал его под костыль. Он вмонтировал в его полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами. Мужчина пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона.

СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" доме, а взрывчатка была обезврежена" , - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.