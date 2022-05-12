Российский рубль стал самой эффективной валютой года по версии Bloomberg

Bloomberg назвал рубль самой эффективной валютой года. Несмотря на введенные из-за войны в Украине санкции против РФ, российские власти смогли удержать валюту от падения, сообщает Новое время.

Российский рубль стал лидером роста среди 31 основной валюты мира, укрепившись на 11% по отношению к доллару с начала 2022 года, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, этому способствовал введенный Россией контроль за движением капитала. Однако, «немногие могут получить прибыль на ралли».

Рост рубля является результатом ряда мер, предпринятых правительством РФ для защиты валюты от влияния санкций Запада. Помимо контроля за движением капитала, Россия вынуждает экспортеров продавать иностранную валюту и требует, чтобы ее природный газ оплачивался в рублях.

В то же время стратеги называют официальный курс рубля не заслуживающим доверия, а многие обменники перестали торговать рублем на том основании, что его официальная стоимость не соответствует фактической.

"Ирония в том, что рубль так хорошо работает во время войны, поразительна, особенно с учетом того, что другие страны, которые в недавнем прошлом ввели контроль за движением капитала, не добились таких же результатов" , — отмечает издание.

В частности агентство приводит в качестве примера Турцию и Аргентину, которые не смогли добиться результатов похожими мерами.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко призвал центробанки ряда стран запретить расчеты в российских и беларусских рублях.