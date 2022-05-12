Джонсон: возвращение к нормальным отношениям с Путиным сейчас невозможно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит возможности нормализации отношений с президентом Владимиром Путиным после вторжения России в Украину, сообщает Сегодня﻿.

"Я полагаю, нет ничего невозможного, но, хоть тресни, я не понимаю, как мы можем вернуться к нормальным отношениям с Путиным сейчас” , — сказал он.

По словам Джонсона, мир рискует повторить ситуацию 2014 года, когда РФ аннексировала Крым. Тогда все высказали осуждение, но продолжали вести переговоры с Путиным.