Джонсон: возвращение к нормальным отношениям с Путиным сейчас невозможно
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит возможности нормализации отношений с президентом Владимиром Путиным после вторжения России в Украину, сообщает Сегодня.
"Я полагаю, нет ничего невозможного, но, хоть тресни, я не понимаю, как мы можем вернуться к нормальным отношениям с Путиным сейчас”, — сказал он.
По словам Джонсона, мир рискует повторить ситуацию 2014 года, когда РФ аннексировала Крым. Тогда все высказали осуждение, но продолжали вести переговоры с Путиным.
"Так что краткий ответ — нет. Никакого возврата к нормальным отношениям”, — добавил он.