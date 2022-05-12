Украинцев предупредили о фейковом чат-боте єПідтримки
Мошенники рассылают фейковый чат-бот єПідтримка, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. ЦПД просит украинцев доверять только проверенным источникам.
В сети распространяется дезинформация со следующим текстом:
"ВНИМАНИЕ! Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, по каким направлениям, согласно решению правительства, вынужденные переселенцы могут получить государственную помощь".
Далее следует ссылка на чат-бот, ведущий на фейковую страницу ПриватБанка.
"Во всех своих сообщениях о выплатах Центр не давал ссылки на ни один чат-бот, подчеркивая, что выплаты будут производиться только через приложение "Дія". В свою очередь "Дія" не имеет Telegram-ботов Epitrumka_bot", - говорится в сообщении ЦПД.