Украинцев предупредили о фейковом чат-боте єПідтримки

Мошенники рассылают фейковый чат-бот єПідтримка, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. ЦПД просит украинцев доверять только проверенным источникам.

В сети распространяется дезинформация со следующим текстом:

"ВНИМАНИЕ! Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, по каким направлениям, согласно решению правительства, вынужденные переселенцы могут получить государственную помощь".

Далее следует ссылка на чат-бот, ведущий на фейковую страницу ПриватБанка.