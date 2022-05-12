Финская энергетическая компания Fortum заявила об уходе из России

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что уйдет с российского рынка и отзывает бренд, сообщает Новое время.

Об этом говорится в промежуточном отчете компании.

Также компания приостановит использование своего бренда в России.

"В дополнение к ранее анонсированному замораживанию инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили продолжить контролируемый выход с российского рынка. Это решение предполагает потенциальное избавление от российских операций Fortum" , — заявили в компании.

Финской компании также принадлежит пакет в размере 73,4% немецкой Uniper, которая владеет 83,73% энергокомпании Юнипро. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper также будет возобновлен как можно скорее.

Ранее сообщалась, что немецкая Uniper допускает возможность платить за российский газ не нарушая санкции Евросоюза.