Сеть EVA возобновляет работу магазинов в освобожденных районах Киевской области

После ухода российских войск из Киевской области сеть дрогери-магазинов EVA постепенно возобновляет работу торговых точек в Бородянке, Буче, Ворзеле, Ирпене и других городах и поселках, сообщает Новое время.

Как сообщили в компании РУШ, являющейся владельцем сети, уже работают три магазина EVA в Ирпене, магазин в пгт Клавдиево-Тарасово (Бородянский район) и магазин в с. Песковка (Бучанский район).

В течение мая планируется запуск еще по одному магазину в Ирпене, Буче, с. Дымер и с. Иванкив (Вышгородский район).

В июне-июле должны заработать магазины в Ворзеле, Бородянке, еще один магазин в Ирпене, а также в пгт Макаров и Немешаево (Бучанский район).

"В городах Киевской области многие наши магазины получили существенные повреждения от обстрелов, были частично или полностью разграблены: из них вынесли товары, торговое оборудование, IT-аппаратуру. Один магазин в Ирпене разрушен до основания. Мы оценили степень повреждения торговых точек и объемы инвестиций, необходимых для их обновления, составили графики открытия. Также на очередность обновления магазинов влияет уровень спроса. Но в общем-то „плохих“ и слабых магазинов в сети нет, поэтому в наших планах постепенно запустить все объекты" , — пояснил Виктор Средний, операционный директор ООО РУШ.

Кроме того, в военное время компания открыла также три новых объекта: во Львове, Белой Церкви и Кицмани.

"В настоящее время ведутся переговоры об открытии еще трех объектов — в Днепропетровской области, Киеве и Полтаве. Но окончательное решение по ним не принято. Остальные проекты поставлены на паузу до конца войны, ведь открытие новых магазинов — это большие инвестиции, на которые у нас нет ресурсов" , — подытожил Средний.

По состоянию на 24 февраля 2022 года сеть EVA насчитывала 1119 магазинов. В первые дни войны, по соображениям безопасности персонала и клиентов, имели возможность работать около 700−800 фирменных точек сети. Сейчас количество работающих магазинов — более 900. С информацией о работающих магазинах EVA можно ознакомиться здесь﻿.

Ранее сообщалось, что после начала российской агрессии сеть EVA снизила торговую наценку до минимума.