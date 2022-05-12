Верещук: эвакуация из Азовстали будет иметь несколько этапов

Украина предлагает обменять тяжелораненых бойцов, находящихся на "Азовстали", на плененных россиян по стандартным процедурам. Об этом рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает ТСН.

“В настоящее время продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не согласны сложить оружие. На сегодняшний день есть только единственный путь — идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап – это эвакуация тяжелораненых” , — сказала Верещук.

Она также напомнила, что переговоры, ранее продолжавшиеся об освобождении бойцов, прекращены.