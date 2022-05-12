В работе сервиса Приват24 произошел сбой
В работе сервиса Приват24 произошел сбой днем 12 мая, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
"К сожалению, сейчас наблюдаем затруднения при входе в Приват24", — говорится в заявлении компании.
Не работают мобильное приложение, а также веб-версия Приват24. У пользователей возникают трудности с авторизацией в системе. Также приложение выдает ошибку при попытке совершить платеж.
В банке добавили, что стабильная работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время.
Напомним, что ПриватБанк перенес свои дата-центы в «облачные хранилища» в Европе, чтобы защитить их от войны.