Сервис Приват24 начал возобновлять работу

Мобильное приложение и интернет-банкинг Приват24 начали возобновлять работу. Специалисты банка устраняют последствия сбоя, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

"Приват24 возобновляет работу в стабильном режиме" , - сказал представитель банка.

Напомним, сегодня, 12 мая, в работе сервисов Приват24 произошел сбой - клиенты не могли авторизоваться в мобильном приложении и интернет-банкинге.

Отметим, ранее ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии через телефон клиентской поддержки 3700.