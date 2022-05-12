Евросоюз отправит Украине второй транш помощи в 600 млн евро до 20 мая

Евросоюз предоставит второй транш чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины в размере 600 млн евро до 20 мая 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Даны Шпинант на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, вчера Европейская комиссия приняла решение, которое является необходимым для предоставления второго транша программы чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины.

"Второй транш равен 600 млн евро. Практическая выплата этой суммы ожидается до 20 мая" , - сказала пресс-секретарь.

Также она добавила, что Еврокомиссия приняла решение о создании транспортных "линий солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию.

Отмечается, что эти предложения будут детально представлены в течение дня.

Также мы писали, что Евросоюз подписал меморандум о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в начале марта.