Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет быстрым
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил президента и премьер-министра Финляндии с заявкой страны на вступление в Альянс. Заявление Столтенберга цитируют западные СМИ, сообщает УНН.
"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, а процесс вступления будет гладким и быстрым", - говорится в заявлении Столтенберга.
Он подчеркнул, что
"Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, членом Европейского союза и важным участником евроатлантической безопасности".
Генеральный секретарь сказал, что
"членство страны в НАТО укрепит как НАТО, так и безопасность Финляндии".
Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин (СДП) 12 мая поддержали членство страны в НАТО.