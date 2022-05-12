Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет быстрым

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил президента и премьер-министра Финляндии с заявкой страны на вступление в Альянс. Заявление Столтенберга цитируют западные СМИ, сообщает УНН.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, а процесс вступления будет гладким и быстрым" , - говорится в заявлении Столтенберга.

Он подчеркнул, что "Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, членом Европейского союза и важным участником евроатлантической безопасности".

Генеральный секретарь сказал, что "членство страны в НАТО укрепит как НАТО, так и безопасность Финляндии".

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин (СДП) 12 мая поддержали членство страны в НАТО.