Минобороны: войска РФ целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что больше всего под удары попадают Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Одесская области, а также приграничные населенные пункты Сумской области.

Также оккупационные власти проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав РФ. Речь идет об изменениях административно-территориального разделения, адаптации правоохранительной, банковской и пограничных систем к российскому законодательству, подготовке нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ и т.д.