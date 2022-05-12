Минобороны: на оккупированных территориях готовят выдачу паспортов РФ

Оккупационная "власть" проводит мероприятия по подготовке "включения" захваченных территорий Украины в состав России. Враг уже начал подготовку к выдаче своих паспортов.﻿ Об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России. В том числе: изменения административно-территориального деления; адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем российскому законодательству; подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ далее" , - рассказал он.

Ранее стало известно о подготовке российских оккупантов провести фейковый "референдум" в Херсонской области.

Также Разведка США сообщала, что Россия попытается присоединить в свой состав оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и планирует это осуществить уже в середине мая.

Между тем по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, украинцев в ОРЛО заставляют принимать гражданство "ЛНР" и угрожают репрессиями.