Заявку Украины на членство в ЕС обсудят на саммите Евросовета

Министерство иностранных дел Франции заявило, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне 2022 года. Об этом заявила пресс-служба ведомства, сообщает Дело.

В МИД Франции отметили, что в настоящее время заявка Украины рассматривается Европейской комиссией. В ведомстве также подчеркнули, что французское правительство и президент убеждены в том, что "Украина является частью европейской семьи".

При этом во время обращения к Европейскому парламенту 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон исключил вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время.