Минобороны: оккупанты усиливают ПВО на западе Крыма

Россия усиливает ПВО на территории временно оккупированного Крыма. Об этом рассказал на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Новое время.

"Противник усиливает противовоздушную оборону на западном побережье Крымского полуострова. В том числе, возле поселка Черноморское, мыс Тарханкут, развернуто зенитную ракетную батарею ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления" , — сказал он.

Мотузяник также подчеркнул, что оккупанты продолжают целенаправленно наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам Украины.

Также по данным Минобороны, оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный для блокирования морских коммуникаций Украины.