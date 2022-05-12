Посольство Армении вернулось в Киев
Посольство Армении в Украине, которое в начале марта переехало из Киева на запад Украины, вернулось в столицу. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
"Уважаемые соотечественники! Мы рады сообщить, что Посольство Армении в Украине возобновило свою привычную работу в Киеве", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что консульский отдел с 23 мая снова будет принимать граждан в Киеве, на улице Сечевых Стрельцов, 51/50.