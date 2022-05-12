Глава ЕК: РФ является прямой угрозой мировому порядку

Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Токио на саммите ЕС-Япония заявила, что РФ является прямой угрозой мировому порядку из-за ее войны против Украины, сообщает Зеркало недели.

"Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем и их призывом к "новым" и очень произвольным международным отношениям" , - цитирует CNN слова фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии отметила, что на карту поставлено не только будущее Украины и Европы, но и весь миропорядок, основанный на международных правилах.

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время саммита заявил:

"Мы (ЕС- ред.) хотим углубить наши консультации по упорному Китаю. Мы считаем, что Китай должен стать в защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны".

Директор ЦРУ заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин "обеспокоен" войной России против Украины, которая продемонстрировала, что у дружбы между Пекином и Москвой есть "пределы" в то время, когда западные союзники сближаются.