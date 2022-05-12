Евросоюз поможет Украине с экспортом зерна

Разработан комплекс мер, который поможет Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию. Об этом информировала Еврокомиссия, сообщает Корреспондент.

По словам комиссара по вопросам транспорта Адины Велян, 20 миллионов тонн зерна должны покинуть Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС.

"Это колоссальный вызов, поэтому необходимо скоординировать и оптимизировать логистические цепи, установить новые маршруты и избегать, насколько это возможно, задержек" , - отметила она.

Отмечается, что несмотря на экстренные усилия ЕС и его стран-членов, направленные на облегчение пересечения границы между Украиной и ЕС, тысячи вагонов и грузовиков с украинской стороны ждут на таможенное оформление.

В среднем текущее время ожидания для вагонов составляет 16 суток, а на некоторых границах - до 30 суток.

Еврокомиссия призывает участников рынка ЕС срочно предоставить дополнительные транспортные средства. Для того, чтобы согласовать спрос и предложение и установить соответствующие контакты, Комиссия создаст логистическую платформу для согласования запросов и попросит страны-члены установить специальные контактные пункты для "Путей солидарности" (по принципу "единого окна").

Также Комиссия призывает национальные органы власти применять максимальную гибкость и обеспечить надлежащий персонал для ускорения процедур в пунктах пересечения границы.