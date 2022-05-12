Литва отзывает из России своего посла

Литва с 1 июня отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в РФ. Об этом пишут росСМИ, сообщает Зеркало недели.

Соответствующий проект постановления правительства зарегистрирован 12 мая. Баярунас должен прекратить свои полномочия с 1 июня.

Правительство Литвы с 7 июня намерено ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. РФ закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

Ранее правительство Литвы из-за вторжения РФ в Украину одобрило решение о снижении дипломатического представительства между Литвой и Россией к поверенным в делах и приказало послу РФ покинуть республику. Литва также приняла решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

Сейм Литвы также признал Россию государством-террористом и страной, совершающей геноцид против украинского народа. Соответствующую резолюцию поддержали 128 голосами за.