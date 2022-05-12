Советник мэра: оккупанты в Мариуполе готовят "референдум"

Российские оккупанты в Мариуполе намерены организовать "референдум" по присоединению к России. Его проведение запланировано, вероятно, на 15 мая. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Корреспондент.

По его словам, такую дату назвали на сайте города 0629.com.ua, также ее озвучивал самоназванный мэр.

"По всем признакам оккупанты намерены к прямой интеграции Мариуполя в Россию (вместе с "ДНР"). Первый шаг-переход на русский код мобильной связи. Теперь в "ДНР"должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области" , - написал Андрющенко в Telegram﻿.

Также советник мэра говорит, что поступает информация о намерении организации впроведении референдума в Мариуполе до присоединения к России.

"Вчера сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая. Мы также неоднократно получали свидетельства источников, что самопровозглашенный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть - продолжаем отслеживать и фиксировать" , - резюмировал чиновник.

Также Андрющенко отметил, что тетради в школах в Мариупольском районе и Мариуполе уже подписывают "Мариуполь. Ростовская область".