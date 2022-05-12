СБУ: военные РФ называют Чернобаевку "чистилищем" и "кладбищем"

Украинскую Чернобаевку, что в Херсонской области российские оккупанты считают "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники.﻿﻿ Об этом в разговоре, который перехватили СБУ, захватчик рассказал родителями, сообщает Украинская правда.

"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", - рассказывает контрактник ВС РФ, чье подразделение базируется в Чернобаевке.

Оккупант настойчиво называет войну в Украине "спецоперацией" и пытается убедить в этом мать. Но женщина не соглашается, она называет войну "войной" и рассказывает, что знает о разрушениях, убийствах детей и гражданских:

"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Людей погибло сколько, солдат сколько погибло… а теперь спецоперация. Нифига себя! Все разбомбили вы там".

Уже в другом разговоре, с отцом, оккупант рассказывает, что из-за сопротивления украинских защитников россияне потеряли большинство военной техники:

"У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили".

Оккупант также откровенно намекает на тупость своих командиров:

"Приехали в Херсон, на базу, тут вообще ж*па: кладбище вертолетов. Нахрен градами".