Премьер Нидерландов выступил перед украинскими парламентом

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в ходе своего выступления в Верховной Раде в режиме видеоконференции, заверил, что Нидерланды полностью откажутся от российской нефти, сообщает Укринформ.

"Президент Путин думал, что скорой военной победой сможет изолировать Украину и разделить демократические силы на Западе. Но он ошибался. На самом деле это был серьезный просчет, поскольку произошло наоборот. Силы демократии на Западе как никогда сплочены. И не без оснований. Потому что эта война – о будущем демократии и международном верховенстве права. Речь идет о праве суверенного народа выбирать свой путь. Это о свободе. Так что эта война – о нашем общем будущем" , - отметил Рютте во время выступления.

По его мнению, коллективные санкции против россии не имеют себе равных в истории.

"Никогда раньше этот инструмент не применялся так быстро, так строго и в таком масштабе. И я считаю, что мы должны сделать следующий большой шаг как можно быстрее и прекратить покупать российскую нефть. Хочу прямо сказать, что Нидерланды готовы сделать этот шаг вместе с нашими партнерами и нашими союзниками без промедления" , - сказал глава правительства Нидерландов.

Он также подчеркнул, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока не закончится агрессия России и не будет восстановлен суверенитет Украины.

"Мы останемся с вами на каждом дюйме пути. И, разумеется, то же касается наших поставок военной техники. Нидерланды являются одной из многих стран, таким образом поддерживающих Украину. Началось с противотанковой и зенитной техники на первом жестоком этапе войны. Сейчас в новый этап битвы на Донбассе, мы отправляем самую современную самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 – в тесном сотрудничестве с Германией. И вместе с нашими друзьями и союзниками мы еще раз активизируемся, если в новой фазе войны понадобятся дополнительные военные товары. Опять же: мы будем с вами на каждом дюйме пути" , - акцентировал Рютте.

По его словам, "каждый дюйм пути" означает также помощь после войны, на пути к восстановлению, реконструкции и справедливости.

"Когда Президент Зеленский несколько недель тому назад выступал перед парламентом Нидерландов, он справедливо говорил об этом. Он говорил об ужасных нарушениях прав человека и военных преступлениях, о которых мир сейчас слышит каждый день. Мы слышим, что российские войска используют сексуальное насилие в качестве оружия в этой войне. Мы слышим о депортации, пытках и даже хладнокровных убийствах невинных мирных жителей. Чтобы сбылось правосудие, справедливость состоялась, победила, то нужны бесспорные факты, необходимо собирать доказательства уже сейчас, как можно скорее. Правда должна быть раскрыта как можно скорее. И мы в Нидерландах, где Гаага является юридической столицей мира, мы чувствуем особую ответственность. Поэтому Нидерланды отправляют в Украину большую команду судебных экспертов в тесном сотрудничестве с Международным уголовным судом, чтобы справедливость состоялась" , - подчеркнул он.

А еще он подчеркнул, что Нидерланды по собственному опыту знают, что достижение международной справедливости может быть длительным и кропотливым процессом.

"Уже почти восемь лет мы шаг за шагом приближаемся к россиянам, виновным в катастрофе самолета рейса MH17. Я благодарен Украине за непреклонную поддержку в этой борьбе за справедливость. И обещаю, что Нидерланды так же будут упорно работать, чтобы обеспечить справедливость, в отношении преступлений, которые совершает Россия против вашей страны и ее храбрых людей. Мы с вами на каждом дюйме пути, какой бы длинной и тяжелой ни была дорога" , - подчеркнул он.

По его словам, до начала войны Украина была ценным членом европейской семьи.

"И, конечно, с 2017 года у нее есть официальное соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Для меня понятно, что эта родственная связь с каждым днем ​​становится ближе. Теперь главное, чтобы члены ЕС оставались едиными в поддержке Украины и борьбе с российской агрессией" , - сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что важно вместе работать над восстановлением и реконструкцией так, чтобы приблизить Украину к Европейскому Союзу.

Свое выступление премьер-министр Нидерландов Марк Рютте завершил словами из гимна Украины.