Госcпецвези: хакеры ФСБ атакуют украинцев, используя тему Херсона

Хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon), связанная с ФСБ России, осуществляет новую кибератаку на Украину, используя тему оккупированного Херсона.﻿﻿ Об этом заявила Государственная служба специальной связи и защиты информации, сообщает Украинская правда.

Госспецсвязи в Telegram информирует, что хакеры рассылают опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", содержащие вложение в виде файла "План Херсон.htm". При открытии указанного вложения на компьютере жертвы будет создан файл "Herson.rar" с ярлыком "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk". А как конечный результат – загрузится вредоносная программа GammaLoad.PS1v2.

Коварные планы агрессора раскрыла правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи.

По ее информации, хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon) – среди тех, кто с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину активно атакует критическую информационную инфраструктуру нашей страны. Во время кибератак хакеры используют болезненные для украинцев темы. Также отмечены случаи кибератак этой группы против стран ЕС.

На днях группа хакеров, которых связывают с Россией, совершила атаку на ряд сайтов в Италии, в том числе Сената и Министерства обороны.