"Схемы" сообщили об увеличении массовых захоронений вокруг Мариуполя

Спутники зафиксировали увеличение длины мест массовых захоронений в селах вокруг Мариуполя.﻿﻿ Об этом информировали "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, сообщает Украинская правда.

Как отмечают журналисты﻿, спутник зафиксировал, что в мае массовые захоронения мариупольцев в поселке Старый Крым и Виноградное увеличились в размерах. Если сравнить спутниковые снимки кладбища в Старом Крыму с 24 апреля и 8 мая, то общая длина траншеи увеличилась с 200 метров в апреле до 340 метров в мае.

Кроме того, в Старом Крыму увеличилось и количество траншей. В Виноградном на снимке от 6 мая существенно увеличилось количество траншей, если сравнивать с 21 апреля.

ФОТО: PLANET LABS/СХЕМИ/РАДІО СВОБОДА

"Сейчас российские оккупанты пытаются сделать все для того, чтобы скрыть свои военные преступления. Они прячут тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев. Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения для того, чтобы не разрешить скрыть эти преступления против мариупольцев" , - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Мэр рассказал, что российские оккупанты спешили убрать трупы погибших из центра города до 9 мая, чтобы показать "картинку" для пропаганды.

У местных властей есть данные, что российские военные заставляют работать местных жителей на местах массового захоронения взамен на "еду, питьевую воду и лекарства", которых катастрофически не хватает в городе.

Кроме того, на спутниковых снимках Виноградного кладбища 6 мая, журналисты заметили военную технику россиян. Специалисты сообщили, что это похоже на артиллерийские установки.