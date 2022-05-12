Британия повсюду скупает для Украины советскую военную технику

Великобритания ищет и скупает оборонную технику советского и российского производства для передачи украинцам. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий Британский министр обороны Бена Уоллеса, сообщает Украинская правда.

Уоллес рассказал журналистам, что представители министерства обороны его страны совместно с атташе по обороне по всему миру ищут старую советскую технику.

Он добавил, что британцы иногда пересекаются с россиянами, задействованными в аналогичных поисках – "они ищут некоторые из их запасов, потому что те быстро истощаются".

Уоллес добавил, что сейчас 23 страны имеют запасы советского/российского оборудования.