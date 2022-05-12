Рада запретила взыскание долгов за коммуналку

Верховная Рада запретила принудительное исполнение решений судов о взыскании с физлиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период военного положения, сообщает Дело.

За данную инициативу проголосовало 318 народных депутатов. Отмечается, что кроме физических лиц законом также запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым является ряд юридических лиц. В частности, тех, которые осуществляют деятельность по:

производству, передачи, распределению, снабжению электроэнергией;

водоснабжению и водоотводу;

выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производству пищевых продуктов;

предоставлению доступа к сети Интернет;

производству вакцин;

исследованию в области биологических наук;

космической деятельности;

предприятию оборонно-промышленного комплекса;

органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования, учреждения и организаций, входящих в состав ВСУ;

предприятию железнодорожного транспорта

Также изменен порядок привлечения частных исполнителей к дисциплинарной ответственности. В частности, в период военного положения не проводятся плановые и внеплановые проверки частных исполнителей, дисциплинарная комиссия частных исполнителей при Министерстве юстиции не действует.