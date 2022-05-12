Верещук: эвакуация из "Азовстали" начнется со спасения тяжелораненных

Спецоперация по эвакуации из «Азовстали» начнется со спасения тяжелораненных военнослужащих и будет проходить в несколько этапов. Об этом сказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Укринформ.

«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК – ред.), а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как будет проходить эвакуация из «Азовстали», готовимся к подписанию» , – сказала﻿ Верещук.

По ее словам, на «Азовстали» сейчас находятся не только бойцы батальона «Азов». Там также есть и солдаты, и офицеры ВСУ, Нацполиции, пограничники.

«Мы понимаем, что ребят нужно спасать» , – подчеркнула Верещук.

Она уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция.